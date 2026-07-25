Haberler Yaşam Haberleri Biri uyurken, diğeri sokakta tabancayla öldürüldü: İki kadın cinayeti
Giriş Tarihi: 25.07.2026 10:27

Biri uyurken, diğeri sokakta tabancayla öldürüldü: İki kadın cinayeti

Adana'da Hatice Mina Kocamaz (40) boşanma aşamasındaki eşi tarafından uykusunda yüzü yastıkla kapatılıp, Reyhan Acar (24) ise kimliği belirlenemeyen kişi tarafından sokak ortasında tabancayla öldürüldü.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Biri uyurken, diğeri sokakta tabancayla öldürüldü: İki kadın cinayeti
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Adana'nın Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'nde oturan, Hatice Mine Korkmaz, şiddetli geçimsizlik nedeniyle bir süre önce eşi H.K.'dan boşanma kararı aldı. Eşi H.K.'nin tüm çabalara rağmen kararından geri dönmedi. İddiayla göre gece Hatice Mine Korkmaz uyuduğu sırada H.K. yüzüne yastıkla kapattıktan sonra tabancayla ateş ettikten sonra kaçtı. Silah sesini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hatice Mine Korkmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayın ardından kaçan şüpheli H.K. polis tarafından saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı.

Diğer kadın cinayeti Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi 13362 Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre Reyhan Acar, sokakta yürüdüğü sırada kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Acar, kurtarılamadı. Polis olaydan sonra kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Biri uyurken, diğeri sokakta tabancayla öldürüldü: İki kadın cinayeti
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