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Giriş Tarihi: 19.06.2026 21:39

Birinci kattan düştü, yaşam mücadelesini kaybetti

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde yapımı devam eden bir inşaatta meydana gelen iş kazasında, birinci kattan düşen 51 yaşındaki yabancı uyruklu işçi yaşamını yitirdi.

Tuna ŞERBETÇİ Tuna ŞERBETÇİ
Birinci kattan düştü, yaşam mücadelesini kaybetti
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Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir inşaat şantiyesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaatta çalışan R.S. (51), çalışma sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle birinci kattan zemine düştü. İşçinin düştüğünü gören çalışma arkadaşları durumu hemen yetkililere bildirirken, ağır yaralanan işçiye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Durumunun ağır olması nedeniyle R.S., çalışma arkadaşları tarafından özel araçla Çerkezköy'de bulunan hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan talihsiz işçi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazanın ardından polis ekipleri inşaat alanında incelemelerde bulundu. İş kazasının kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#TEKİRDAĞ #ÇERKEZKÖY

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