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Giriş Tarihi: 31.08.2026 00:19

Birleşik Krallık’ın aradığı uyuşturucu taciri Beyoğlu’nda yakalandı

Birleşik Krallık adli makamlarınca 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan uluslararası düzeyde aranan M.A.K. (39), Beyoğlu'nda düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Birleşik Krallık’ın aradığı uyuşturucu taciri Beyoğlu’nda yakalandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, İstanbul MİT Bölge Başkanlığı ile müşterek, uluslararası seviyede aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda; 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan Birleşik Krallık adli makamlarınca uluslararası seviyede aranan M.A.K.'nın Türkiye'de bulunduğu tespit edildi. Şüpheli, 28.08.2026 tarihinde Beyoğlu ilçesinde gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

İL GÖÇ İDARESİ'NE TESLİM EDİLDİ

Araştırmalarda; şüphelinin Birleşik Krallık'taki adresinde daha önce gerçekleştirilen aramalarda, paketlenmiş halde uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ile hassas teraziler ele geçirildiği, M:A:K.'nın adreste bulunamaması üzerine hakkında uluslararası seviyede arama kaydı oluşturulduğu belirlendi. Yakalanan şüphelinin, tahkikat işlemlerinin ardından gerekli işlemlerin devamı için İl Göç İdaresi'ne teslim edildiği bildirildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#TÜRKİYE

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Birleşik Krallık’ın aradığı uyuşturucu taciri Beyoğlu’nda yakalandı
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