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Giriş Tarihi: 18.2.2023 19:56 Son Güncelleme: 18.2.2023 21:24

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komserliği'nden, deprem bölgesine destek

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerin ardından dünyanın dört bir yanından deprem bölgesine yardım gelmeye devam ederken Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından bin 400 portatif yatak ve çok sayıda hilti, depremden etkilenen Adana'ya gönderildi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komserliği’nden, deprem bölgesine destek

Türkiye ile birlikte tüm dünyayı derinden etkileyen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerin ardından dünyanın dört bir yanından deprem bölgesine yardım gelmeye devam ediyor.

AFAD koordinasyonunda Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından gönderilen bin 400 portatif yatağın bulunduğu koliler, Atatürk Havalimanı'nda Katar Hava Kuvvetlerine ait askeri nakliye uçağına yüklendi.

İçinde portatif yatak ve çok sayıda hiltinin bulunduğu koliler, depremzedelere ulaştırılmak üzere Adana'ya gönderildi.

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Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komserliği'nden, deprem bölgesine destek
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