Birlikte alkol alan arkadaşları otomobille üzerinden geçti

Tüm şehri yasa boğan talihsiz kaza Yenice ilçesine bağlı Çal Köyü'nde dün gece geç saatlerde meydana geldi. İddiaya göre seramik fabrikasında çalışan Yasin Yazar ve arkadaşları köy düğününde birlikte alkol almaya başladı.

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar düğünde eğlenen gençler daha sonra araçlarıyla ormanlık alanda alkol almaya devam ettiler. iddiaya göre Yasin Yazar bir süre sonra Çan'a gitmek üzere yürüyerek arkadaşlarının yanından ayrıldı. Yazar'ın arkadaşları ise alkol almaya devam etti.

YOL KENARINDAKİ UYKUYA DALDI

Çan'a gitmek üzere yürüyerek ana yola çıkmak isteyen iddiaya göre alkolünde etkisiyle oturduğu yol kenarında uyuya kaldı.

ÜZERİNDEN GEÇTİLER

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar alkol alan O.O ve arkadaşları eve gitmek için yola çıkarken iddiaya göre yolda uykuya dalan Yasin Yazar'ı fark etmeyerek otomobille üzerinden geçtiler.

EVE GİTTİLER

Gençler alkolünde etkisiyle arkadaşlarını fark etmeyip evlerine dağılırken, talihsiz gencin cesedi köylüler tarafından bulundu.

GÖZALTINA ALINDI

Durumun Jandarma'ya bildirmesinden sonra olay yerine gelen cinayet masası dedektifleri talihsiz gencin ezilerek öldüğünü tespit etti. Yapılan soruşturma neticesinde O.O sabah saatlerinde gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.