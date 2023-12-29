Birlikte yaşadığı kadını 10 kurşunla öldürdü

Nevşehir'de görevli Jandarma Uzman Çavuş Muhammet D. (32), önceki gün izne ayrılıp nikâhsız olarak birlikte yaşadığı Yeliz Yolcuoğlu'nu (40) da yanına alarak memleketi Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine doğru yola çıktı. Bu esnada çiftin arasında büyük bir kavga çıktı. Otomobili, ilçe sınırları içerisindeki ormana yönlendiren Muhammet D., tabancasını çıkarıp Yeliz Yolcuoğlu'na 10 el ateş etti. Yolcuoğlu, boynuna ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla olay yerinde öldü.112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Muhammet D., durumu anlatarak kendini ihbar etti. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, Muhammet D.'yi gözaltına aldı. Talihsiz kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yeliz Yolcuoğlu'nun cesedi ise cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, otopsi için Çaycuma Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Yeliz Yolcuoğlu ve Muhammet D.'nin 2019'dan bu yana birlikte yaşadıkları ve 3 yaşında bir oğullarının bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.