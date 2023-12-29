Haberler Yaşam Haberleri Birlikte yaşadığı kadını 10 kurşunla öldürdü
Giriş Tarihi: 30.12.2023

Birlikte yaşadığı kadını 10 kurşunla öldürdü

Nevşehir’de görev yapan Uzman Çavuş Muhammet D., nikâhsız birlikte yaşadığı bir çocuğunun annesi Yeliz Yolcuoğlu’nu 10 kurşunla öldürdü

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Birlikte yaşadığı kadını 10 kurşunla öldürdü
Nevşehir'de görevli Jandarma Uzman Çavuş Muhammet D. (32), önceki gün izne ayrılıp nikâhsız olarak birlikte yaşadığı Yeliz Yolcuoğlu'nu (40) da yanına alarak memleketi Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine doğru yola çıktı. Bu esnada çiftin arasında büyük bir kavga çıktı. Otomobili, ilçe sınırları içerisindeki ormana yönlendiren Muhammet D., tabancasını çıkarıp Yeliz Yolcuoğlu'na 10 el ateş etti. Yolcuoğlu, boynuna ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla olay yerinde öldü.



112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Muhammet D., durumu anlatarak kendini ihbar etti. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, Muhammet D.'yi gözaltına aldı. Talihsiz kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yeliz Yolcuoğlu'nun cesedi ise cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, otopsi için Çaycuma Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Yeliz Yolcuoğlu ve Muhammet D.'nin 2019'dan bu yana birlikte yaşadıkları ve 3 yaşında bir oğullarının bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

TFF'den Mehmet Büyükekşi açıklaması! Sağlık durumu ve istifa iddiası hakkında gelişme...
Abla-kardeş kavgasında yeni perde! Meral Akşener'den Ekrem İmamoğlu'na gözdağı: Parça parça edeceğim
Garson’dan 16 yıllık arşiv çıktı! Çarpıcı bilgiler var... Teröristbaşının tüm talimatları...
Mansur Yavaş'a soğuk duş! Ankara'da İyi Parti'den flaş karar: Akşener Servet Avcı ile anlaştı
İmamoğlu kibri ve yargı skandalı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Özgür Karabat hakkında çıkan haberleri kaldırmıştı: O hakimden geri adım! 'Garabet' karardan döndü
İbret alan oldu mu?
Süper Kupa provokasyonuna gözaltı kararı
SON DAKİKA | Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 16 hedef imha edildi
ARKADAŞINA GÖNDER
Birlikte yaşadığı kadını 10 kurşunla öldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA