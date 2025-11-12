Birlikte yaşadığı kadını katletti

Aksaray'da Selvi Kavas (50), birlikte yaşadığı İbrahim Demir (67) tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü. Cinayetin ardından kaçan zanlı saklandığı inşaatta yakalanıp tutuklandı. Önceki akşam Ortaköy ilçesi Kızılay Mahallesi'nde bulunan bir sitede silah sesi duyan bina sakinlerinin ihbarıyla adrese gelen polis ekipleri, Selvi Kavas'ı silahla vurulmuş halde ölü buldu. Kavas'ın, İbrahim Demir tarafından öldürülmüş olabileceğini belirleyen ekipler harekete geçti. Saklandığı inşaatın çatısında kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan katil zanlısı tutuklandı. Polisin incelemeyi sürdürdüğü olayla ilgili Ortaköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tahkikat başlatıldı. Öte yandan, İbrahim Demir ile Selvi Kavas'ın bir süre önce imam nikahı ile birlikte yaşadıkları ve 2 çocuklarının olduğu öğrenildi. Demir'in aralarındaki anlaşmazlıklar nedeniyle bir süre önce evden ayrıldığı, konuşmak için tekrar geldiğinde çıkan tartışmada ensesinden vurarak öldürdüğü öne sürüldü.