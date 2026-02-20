Haberler Yaşam Haberleri Birlikte yaşadığı kadını öldürüp intihar etti
Giriş Tarihi: 20.02.2026

Birlikte yaşadığı kadını öldürüp intihar etti

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Birlikte yaşadığı kadını öldürüp intihar etti
  • ABONE OL
Antalya'da polisini alarma geçiren olay dün Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi'nde meydana geldi. 4 ay önce hapisten çıkan Özgür Yeke, ablasını arayıp helallik istedi. Ardından komşuları Yeke'nin dairesinden 3 el silah sesi duydu. İhbarın üzerine binaya gelen ekipler, kapısı açık bırakılan daireden içeri girdiklerinde Özgür Yeke ve Aysun ismindeki kadını yatakta kanlar içinde hareketsiz olarak buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Yeke ve Aysun isimli kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Birlikte yaşadığı kadını öldürüp intihar etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz