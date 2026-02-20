Birlikte yaşadığı kadını öldürüp intihar etti

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Antalya'da polisini alarma geçiren olay dün Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi'nde meydana geldi. 4 ay önce hapisten çıkan Özgür Yeke, ablasını arayıp helallik istedi. Ardından komşuları Yeke'nin dairesinden 3 el silah sesi duydu. İhbarın üzerine binaya gelen ekipler, kapısı açık bırakılan daireden içeri girdiklerinde Özgür Yeke ve Aysun ismindeki kadını yatakta kanlar içinde hareketsiz olarak buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Yeke ve Aysun isimli kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi.