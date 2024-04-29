Bisiklet tutkunu Zeliha’ya kamyon çarptı

Çanakkale'de, pazar günü düzenlenecek olan 11'inci Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu'na katılmak için antrenman yapan 24 yaşındaki Zeliha Güneş, bisikletiyle seyir halindeyken bir kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi olan Zeliha Güneş, Türkiye genelinde her yıl 10 bini aşkın bisikletseverin katıldığı ve bu yıl pazar günü Yeşilay tarafından 11'ncisi düzenlenecek olan Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu'na katılacaktı. Bunun için antrenman yapan Güneş, önceki gün de gemiyle Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Eceabat ilçesine geçti. İskelede gemiden indikten sonra bisikletine binen Güneş, tarihi yarımadada tura çıktı. Ancak Kocadere Köyü yakınlarına geldiğinde, Sezai Ç.'nin (65) kullandığı kamyonet, seyir halindeki bisiklete çarptı. Kazada ağır yaralanan Zeliha Güneş, kaldırıldığı Eceabat Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsü ise gözaltına alındı.SABAH