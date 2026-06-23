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Giriş Tarihi: 23.06.2026 16:46

Bisikletiyle bakkala giderken canından oldu! 11 yaşındaki Alper’in cenaze namazını babası kıldırdı: Karne detayı yürek burktu!

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri dağladı. Bisikletiyle bakkala giden 11 yaşındaki Alper Yusuf Polat, minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Cenaze namazını babasının kıldırdığı Alper gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlanırken Cuma günü karne alacağı öğrenildi. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Bisikletiyle bakkala giderken canından oldu! 11 yaşındaki Alper’in cenaze namazını babası kıldırdı: Karne detayı yürek burktu!
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Kaza, dün, Fatih Mahallesi Kanal Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İmam Hatip Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Alper Yusuf Polat'a, bisikletiyle evinden yaklaşık 300 metre uzaklıktaki bakkala giderken, Fatih Oral'ın kullandığı minibüs çarptı. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada yaralanan Polat, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Sürücü Fatih Oral, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Oral, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

NAMAZI BABASI KILDIRDI

Alper Yusuf Polat'ın Kahramankazan Ulu Camisi'nde öğle vakti düzenlenen cenazesine, ailesinin yanı sıra öğretmenleri ve arkadaşları katıldı. Alper Yusuf Polat'ın cenaze namazını babası Aldulkadir Polat kıldırdı. Namazın ardından Polat'ın cenazesi gözyaşlarıyla toprağa verildi.

"CUMA KARNE SEVİNCİ YAŞAYACAKTI"

Alper Yusuf Polat'ın akrabası Ömer Alkan, "Sürücü telefonla ilgileniyordu ya da başka bir şey yapıyordu. Gördüğü an frene basmış, vurduktan sonra da duramamış. Önceden görmüş olsa ve sola manevra yapsa bu kaza olmazdı. Cuma karne sevinci yaşayacaktı ama nasip olmadı. Polis ya da asker olmak istiyordu, hep onlara özenirdi" diye konuştu.

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'KAZANIN OLDUĞU YOL ISSIZ BİR YER'

Başka bir akrabası Bekir Medet ise "Kazanın en büyük nedenlerinden birisi ıssız bir yer olması ve az kullanıldığı için yolun ihmal edilmesi. " dedi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#KAHRAMANKAZAN #ANKARA

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Bisikletiyle bakkala giderken canından oldu! 11 yaşındaki Alper’in cenaze namazını babası kıldırdı: Karne detayı yürek burktu!
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