Bisikletiyle bakkala giderken canından oldu! 11 yaşındaki Alper’in cenaze namazını babası kıldırdı: Karne detayı yürek burktu!

Kaza, dün, Fatih Mahallesi Kanal Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İmam Hatip Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Alper Yusuf Polat'a, bisikletiyle evinden yaklaşık 300 metre uzaklıktaki bakkala giderken, Fatih Oral'ın kullandığı minibüs çarptı. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada yaralanan Polat, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Sürücü Fatih Oral, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Oral, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
NAMAZI BABASI KILDIRDI
Alper Yusuf Polat'ın Kahramankazan Ulu Camisi'nde öğle vakti düzenlenen cenazesine, ailesinin yanı sıra öğretmenleri ve arkadaşları katıldı. Alper Yusuf Polat'ın cenaze namazını babası Aldulkadir Polat kıldırdı. Namazın ardından Polat'ın cenazesi gözyaşlarıyla toprağa verildi.
"CUMA KARNE SEVİNCİ YAŞAYACAKTI"
Alper Yusuf Polat'ın akrabası Ömer Alkan, "Sürücü telefonla ilgileniyordu ya da başka bir şey yapıyordu. Gördüğü an frene basmış, vurduktan sonra da duramamış. Önceden görmüş olsa ve sola manevra yapsa bu kaza olmazdı. Cuma karne sevinci yaşayacaktı ama nasip olmadı. Polis ya da asker olmak istiyordu, hep onlara özenirdi" diye konuştu.