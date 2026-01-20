Bisikletli Miraç’ın yaya geçidinde ölümüne ilişkin davada yeni gelişme: Henüz 12 yaşındaydı!

Acı kaza, 17 Kasım 2025'te Seyhan ilçesi Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Eren K. yönetimindeki otomobil, bisikletiyle yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Muhammet Miraç Çam'a çarptı. Savrulan Çam, takla atıp asfalta düştü. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri Muhammet Miraç Çam'ın yaşamını yitirdiği belirledi. Aracını bırakıp kaçan sürücü Eren K., daha sonra polis merkezine gidip teslim oldu. Eren K.'nin bir süre önce yüksek promil alkollü yakalandığı için ehliyetine el konulduğu, kaza sırasında da ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. İşlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemeye çıkarılan Eren K., tutuklandı.