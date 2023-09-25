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Giriş Tarihi: 25.9.2023 20:02 Son Güncelleme: 25.9.2023 20:28

Bisikletli şahsa çarparak hayatını kaybetmesine yol açan otomobil sürücüsü tutuklandı

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde 6 Eylül 2023 tarihinde otomobilin bisiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan bisiklet sürücüsü Remzi Güç’ün dün hayatını kaybetmesi üzerine gözaltına alınan araç sürücüsü Nadir E. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHSAN TUNÇOĞLU İHSAN TUNÇOĞLU
Bisikletli şahsa çarparak hayatını kaybetmesine yol açan otomobil sürücüsü tutuklandı

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde 6 Eylül 2023 tarihinde otomobilin bisiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan bisiklet sürücüsü Remzi Güç'ün dün hayatını kaybetmesi üzerine gözaltına alınan araç sürücüsü Nadir E. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Altıntaş Orman İşletme Müdürlüğünde görev yapan Remzi Güç (49), 19 gün önce Dörtyol Kavşağı'nda bisikleti ile beraber seyir halinde iken oda başkanı Nadir E. yönetimindeki 43 NE 840 resmi plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanarak Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmış, doktorların tüm müdahalelerine rağmen dün hastanede hayatını kaybetmişti.

Remzi Güç'ün ölümü üzerine gözaltına alınan ve kaza esnasında alkollü olduğu öne sürülen Nadir E. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Bisikletli şahsa çarparak hayatını kaybetmesine yol açan otomobil sürücüsü tutuklandı
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