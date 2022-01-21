Bisikletli sapık 60 kameradan yakalandı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü Polisleri; 15 yaşındaki mağdur kız çocuğu B.B.'nin ifadesi üzerine harekete geçti. Çocuk Şube Müdürlüğü Polisleri; Bağcılar ve Bahçelievler İlçeleri'nde 18 yaşından küçük kız çocuklarını peş peşe taciz ederek seri şekilde "Çocuğun Cinsel İstismarı" suçunu işleyen bir sapığın peşine düştü. Bakırköy Profesör Doktor Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin Çocuk İzleme Merkezi'nde psikologlar eşliğinde "Mağdur" sıfatıyla ifadesine başvurulan B.B. ifadesinde 31 Aralık 2021 Cuma günü okulundan evine dönerken yanına yaklaşan ve metronun nerede olduğunu soran bisikletli bir kişiye metroyu tarif ettiğini, ardından söz konusu kişinin kendisine bakire olup olmadığını sorduğunu ve cinsel ilişkiye girmeyi teklif ederek kendisini taciz ettiğini anlattı. Olayla ilgili hemen soruşturma açıldı.





GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİNE YANSIDI



Detaylı inceleme başlatan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü Polisleri olay yerini belirledi. 60 farklı iş yerine ait güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Bisikleti elinde götüren ve yürüyen sapığın Bağcılar ve Bahçelievler'de 18 yaşından küçük kız çocuklarını sokaklarda ve caddelerde uzun süre takip ettiği, bisikletin direksiyonunu kız çocuklarının önlerine kırarak; onlarla sohbet etmeye çalıştığı ve kız çocuklarını taciz ettiği anların güvenlik kamera kayıtlarına ulaşıldı. Bahçelievler İlçesi'ne bağlı Mahmutbey Caddesi üzerinde otobüs durağında otobüs bekleyen bir kız çocuğunu da taciz ettiği tespit edilen ve toplam sekiz kız çocuğuna cinsel tacizde bulunarak seri bir şekilde "Çocuğun Cinsel İstismarı" suçunu işlediği öne sürülen 46 yaşındaki sapık Mecit G.'nin açık kimliği tespit edildi. Elinde bisikletle rastgele sokaklarda dolaşarak kız çocuklarını taciz eden ve bina girişlerinde oyun oynayan 18 yaşından küçük kız çocuklarını da taciz ettiği öne sürülen Mecit G., iş yerlerinin güvenlik kamera görüntülerinden adım adım izini süren Çocuk Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sapık Mecit G. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.