Bisküvi ve cips yiyen 6 çocuk öldü

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde gıda zehirlenmesinden kaynaklanan çocuk ölümleri dikkat çekiyor. Yetkililere göre, ülkenin en yoğun nüfuslu eyaleti Gauteng'de 2024 Şubat ayının başından itibaren okullarda toplam 203 gıda zehirlenmesi vakası rapor edildi. Bu vakaların 6'sı ölümle sonuçlandı. Vakalarının özellikle gecekondu mahalleleri, gayriresmi yerleşim alanları ve pansiyonlarda yaşayan çocuklar arasında arttığı vurgulandı. Zehirlenmelerin bu bölgelerdeki marketlerden alınan "bisküvi" ve "cips" gibi ürünlerden kaynaklandığı belirtildi. Sağlık Departmanı, bu çocuk ölümlerine yol açan koşullar konusunda derin endişe duyduğunu ifade etti.