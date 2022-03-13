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Giriş Tarihi: 14.3.2022

Bitkiye dönüşen plastik üretti

Bitkiye dönüşen plastik üretti
Annesinin sürekli ıspanak yemesinden ilham alan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi, ıspanak atıklarından plastik kaşık ve kapak üretti. Doğaya atıldığında 2 hafta içinde çözünen bu plastikler, aynı zamanda içerisine yerleştirilen tohumlar sayesinde tekrar yeşererek bitkiye dönüşüyor. Kazakistan Ulusal Tarım Araştırma Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nde okuyan 19 yaşındaki Emir Belli, farklı bir projeye imza attı. Annesinin sürekli ıspanak yemesinden yola çıkan Belli, ıspanağın çürümüş kısmını kullanarak polimer elde etmeyi başardı. Atık ıspanaklardan çıkarak doğada çözünebilen ve tekrar yeşerebilen plastik üretmeyi amaçlayan Belli, birçok deney ve deneme yaptı. 2.5 yılda 200'den fazla deneme yaptıktan sonra başarılı olduğu bir çalışmasının içine de tohum koyarak sentezledi. Sonunda başarıya ulaşan Belli, ıspanak atığından ilk olarak kaşık ve kapak üretti. Doğaya atıldığında 2 hafta içinde çözünen plastikler, içine konan tohumlar sayesinde çeşitli bitkilere dönüşüyor. Belli, "Orman Bakanlığı'na başvurarak bu tek kullanımlık plastiklerimizi doğaya gömüp daha sonra filizlenip doğaya yeşeripte canlı neslini tehlike altından kurtarabiliriz" dedi. İHA

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Bitkiye dönüşen plastik üretti
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