Bitlis merkezli 7 ilde tefecilik operasyonu: 25 tutuklama!

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, tefecilik yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Bitlis merkezli Muş, Van, Batman, Mersin, Antalya ve Muğla'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi