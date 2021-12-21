Bitlis’te 2 otobüs devrildi: 24 yaralı

Kaza bugün akşam saatlerinde Bitlis-Van Karayolunun 40'ncı kilometresindeki Reşadiye Köyü yakınlarında meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, sürücülerinin kimliği belirlenemeyen iki otobüs, kar ve tipi nedeniyle Tatvan-Van kara yolunun Reşadiye köyü yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi.
Kazada, her iki otobüste bulunan 24 yolcu hafif yaralandı.
Kazanın ardından olay yerine sevk edilen UMKE, Ambulans, İtfaiye AFAD ekipleri tarafından alınan yaralılar ambulanslarla Bitlis, Tatvan ve Gevaş'taki hastanelere sevk edildi.
Öte yandan kentte etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Tatvan-Van ile Bitlis-Muş kara yolu ulaşıma kapatıldı.