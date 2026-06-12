Bitlis’te düğün konvoyunda kaza! Yaralılar var

Bitlis'teki kaza, Ahlat-Tatvan karayolu üzerindeki Karmuç Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tatvan'dan Ahlat istikametine seyir halinde olan düğün konvoyunda bulunan 5 araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle karayolunda kısa süreli trafik yoğunluğu yaşanırken, araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör