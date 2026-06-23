Bitlis’te feci kaza! Kontrolü kaybeden araçlar çarpıştı: Yaralılar var!

Bitlis’in Güroymak ilçesinde meydana gelen trafik kazası yürekleri ağza getirdi. Kontrolü kaybeden araç aynı istikamette seyreden araca arkadan çarptı. Ekiplerin peş peşe geldiği olayda 3 kişi yaralandı. İşte detaylar…
Edinilen bilgilere göre kaza, Bitlis-Güroymak kara yolu üzerindeki Aşağıkolbaşı köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 DZJ 594 plakalı araç, aynı istikamette seyreden 49 DC 609 plakalı araca arkadan çarptı.
3 KİŞİ YARALANDI
Kazada yaralanan B.H., A.H. ve M.H., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.