Bitlis’te feci kaza! Kontrolü kaybeden araçlar çarpıştı: Yaralılar var!

3 KİŞİ YARALANDI

Kazada yaralanan B.H., A.H. ve M.H., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör