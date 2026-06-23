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Giriş Tarihi: 23.06.2026 09:21

Bitlis’te feci kaza! Kontrolü kaybeden araçlar çarpıştı: Yaralılar var!

Bitlis’in Güroymak ilçesinde meydana gelen trafik kazası yürekleri ağza getirdi. Kontrolü kaybeden araç aynı istikamette seyreden araca arkadan çarptı. Ekiplerin peş peşe geldiği olayda 3 kişi yaralandı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Bitlis’te feci kaza! Kontrolü kaybeden araçlar çarpıştı: Yaralılar var!
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Edinilen bilgilere göre kaza, Bitlis-Güroymak kara yolu üzerindeki Aşağıkolbaşı köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 DZJ 594 plakalı araç, aynı istikamette seyreden 49 DC 609 plakalı araca arkadan çarptı.

3 KİŞİ YARALANDI

Kazada yaralanan B.H., A.H. ve M.H., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#BİTLİS #KAZA

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Bitlis’te feci kaza! Kontrolü kaybeden araçlar çarpıştı: Yaralılar var!
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