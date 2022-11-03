Bitlis’te köpeğin ısırdığı 2 çocuktan biri kunduz oldu





"POLAT E. 2 GÜN İÇİNDE TABURCU OLACAK"



Prof. Dr. Cengiz, Polat E.'nin de aynı bölgede yaşadığını, yavru köpeğe taş atması sonucu ısırıldığını belirterek, "Aynı bölgede temaslı Sağlık Bakanlığımızın hasta taraması çalışması sırasında 9 yaşındaki bir erkek çocuğu da 20-25 gün önce bir küçük köpek tarafından ısırıldığını söylemiş. Yalnız bu çocuk küçük bir köpeğe taş atmış ve köpek tarafından ısırılmış. O çocuğun da ailesinin haberi olmamış. Sağlık Bakanlığı'nın çalışması esnasında çocuk ısırıldığını ve kaşıntısı olduğunu belirtmiş. Hasta kuduz aşısının ilk dozunu olarak hastanemize sevk edildi" dedi.

Çocuğu ısıran köpeğin ısırdıktan 10 gün sonra canlı olarak bulunduğunu bildiren Cengiz, çocuğun ilk 3 doz aşısını tamamladıklarını ve kuduz tanısının negatif çıktığını belirtti. Cengiz, Polat E.'nin 2 gün içinde taburcu edileceğini açıkladı.



"BURADA ÖNEMLİ OLAN İLK TEMASTAN SONRA YARANIN TEMİZLİĞİNİ YAPMAK"



Prof. Dr. Cengiz, hayvan tarafından ısırıldıktan sonra hızlı bir şekilde yaranın temizlenmesi gerektiğini belirterek, "Burada önemli olan ilk temastan sonra sağlık kuruluşuna başvurmadan önce yaranın temizliğini yapmak. Çünkü hayvanın tükürüğündeki virüs kas içine bulaştıktan sonra kas içindeki sinirler boyunca ilerleyerek önce omuriliğe, sonra da beyne doğru ilerliyor. Burada yapılacak en önemli şey virüs sinir dokusuna girmeden, orada çoğalmaya başlamadan kuduz virüsünün sinir dokusuna girmesini engellemek. Çok büyük bir yara temizliği yapmak gerekiyor. Akan su altında basınçlı olarak yaranın, çevresinin temizlenmesi gerekiyor. Daha sonra da alkol ve tentürdiyot ile temizliğin tamamlanması gerekiyor" diye konuştu.

Prof. Dr. Cengiz, erken tanının virüsün yayılmasındaki önemini vurgulayarak aileleri uyardı.