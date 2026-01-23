Bitlis’te korkutan kaza: Yolcu otobüsü polis noktasına çarptı! 4 polis yaralandı

Diyarbakır'dan Bitlis istikametine gelen C.D. yönetimindeki Yeşil Erciş firmasına ait yolcu otobüsü, Arıcılık mevkiinde kar yağışı nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrol noktasındaki polis kulübesine çarptı. Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
4 POLİS YARALANDI
Kazada, kulübedeki 4 polis memuru hafif yaralandı. Kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından otobüs, iş makinesiyle bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaza sonrası otobüste bulunan yolcular başka bir araca nakledilerek Bitlis otogarına götürüldü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.