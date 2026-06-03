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Giriş Tarihi: 3.06.2026 05:37

Bitlis’te yangın: 1 kişi ağır yaralandı

Bitlis’in Ahlat ilçesinde bir evde çıkan yangında vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan 63 yaşındaki kadın ağır yaralandı. Yaralının, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İHA
Bitlis’te yangın: 1 kişi ağır yaralandı
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Edinilen bilgilere göre yangın, ilçeye bağlı İki Kubbe Mahallesi'nde bulunan iki katlı bir evde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangının, evin giriş katındaki oturma odasında başladığı öğrenildi. Yangın sırasında evde bulunan P.E. isimli kadın, yoğun dumandan etkilenirken vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu.

Ahlat Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan yaşlı kadına, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı. Ahlat Devlet Hastanesi'nde tedavi edilen yaralının, hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle Van'a sevk edileceği belirtildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılırken, ev ise kullanılamaz hale geldi.

#BİTLİS #AHLAT

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Bitlis’te yangın: 1 kişi ağır yaralandı
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