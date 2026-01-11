Haberler Yaşam Haberleri Bitlis’te yarın okullar tatil mi? 12 Ocak 2026 Pazartesi Bitlis’te kar tatili var mı?
Giriş Tarihi: 11.01.2026 14:11

Bitlis’te yarın okullar tatil mi? 12 Ocak 2026 Pazartesi Bitlis’te kar tatili var mı?

Bitlis’te geçtiğimiz haftalarda valilik kararıyla kar tatili uygulanmıştı. Bu sebeple 12 Ocak 2026 günü için de eğitime ara verilmesi yönünde bir karar olup olmadığı merak konusu oldu. Peki, Bitlis’te yarın okullar tatil mi? İşte detaylar.

Bitlis’te yarın okullar tatil mi? 12 Ocak 2026 Pazartesi Bitlis’te kar tatili var mı?
  • ABONE OL

Meteorolojik tahminler, kar yağışı ve soğuk havanın etkisini sürdüreceğine işaret ediyor. Hal böyle olunca Valiliklerin tatil kararı açıklamaları takip ediliyor. Bu noktada 12 Ocak 2026 için Bitlis'te yarın okullar tatil mi sorusu yanıt arıyor. İşte yanıtı;

BİTLİS'TE OKULLAR TATİL Mİ?

Bitlis Valiliği henüz konuya ilişkin bir açıklamada bulunmadı. İlerleyen saatlerde tatil kararı verilmesi halinde detaylar haberimize eklenecek.

METEOROLOJİ UYARDI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni güne ilişkin hava durumu raporunu yayınladı. Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in doğusu dışında tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'nin kuvvetli sağanak, rüzgar ve kar yağışı için sarı kodla uyarıda bulunduğu iller arasında Bitlis de yer alıyor.

DOĞU ANADOLU İÇİN ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Bitlis’te yarın okullar tatil mi? 12 Ocak 2026 Pazartesi Bitlis’te kar tatili var mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz