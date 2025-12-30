Bitlis’te yarın okullar tatil mi? 31 Aralık Çarşamba Bitlis Valiliği’nden kar tatili açıklaması geldi mi?

Doğu Anadolu'da etkisini sürdüren kar yağışı, Bitlis'te eğitim öğretimi aksattı. 30 Aralık 2025 tarihinde okulların tatil edilmesiyle birlikte, yarın için yeni bir karar alınıp alınmayacağı araştırılmaya başlandı. Bu noktada Bitlis'te 31 Aralık Çarşamba günü okulların durumu merak ediliyor. Peki, yarın Bitlis'te okullar tatil mi?
Bitlis'te olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde eğitim ve öğretime iki gün süreyle ara verildi.
Bitlis Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları sebebiyle il genelinde 30-31 Aralık 2025 tarihlerinde eğitim ve öğretime 2 gün süreyle ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre aşırı soğuklarla birlikte, 30.12.2025 Salı günü yoğun buzlanma ve 31.12.2025 Çarşamba günü yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına ilimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yaygın ve örgün eğitim yapan tüm okul ve kurumlarda ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza bağlı kreş, gündüz bakımevi ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime 2 gün ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan malul, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır" denildi.