Bitlis’te yarın okullar tatil mi? 9 Ocak 2026 Cuma Bitlis’te okul var mı?

Kış mevsiminin sert geçtiği iller arasında yer alan Bitlis'te kar yağışı aralıklarla devam ederken, hava sıcaklıkları gece saatlerinde sıfırın altına düşüyor. Kar kalınlığının artması ve buzlanma riskinin yükselmesi, eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceğini gündeme taşıdı. Valilikten yapılacak resmi açıklamalar öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Bitlis'te yarın okullar tatil mi?
BİTLİS'TE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Bitlis Valiliği henüz konuya ilişkin bir açıklamada bulunmadı. İlerleyen saatlerde tatil kararı verilmesi halinde detaylar haberimize eklenecek.
Rüzgarın; 09.01.2026 Cuma günü ilk saatlerden, akşam saatlerine kadar Erzurum, Erzincan, Ağrı, Muş, Bingöl, Bitlis, Van, Hakkari, Batman ve Siirt çevrelerinde yüksek kesimleri başta olmak üzere güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 km/saat, yüksek kesimlerde yer yer 80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile yüksek kar örtüsüne sahip yerlerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.