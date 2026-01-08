Haberler Yaşam Haberleri Bitlis’te yarın okullar tatil mi? 9 Ocak 2026 Cuma Bitlis’te okul var mı?
Giriş Tarihi: 8.01.2026 14:31

Bitlis’te yarın okullar tatil mi? 9 Ocak 2026 Cuma Bitlis’te okul var mı?

Bitlis’te etkisini artıran yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar, kent genelinde hayatı zorlaştırdı. Özellikle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar nedeniyle öğrenciler ve veliler, Bitlis’te yarın okullar tatil mi, 9 Ocak 2026 Cuma günü kar tatili olacak mı sorularına yanıt arıyor.

Bitlis’te yarın okullar tatil mi? 9 Ocak 2026 Cuma Bitlis’te okul var mı?
  • ABONE OL

Kış mevsiminin sert geçtiği iller arasında yer alan Bitlis'te kar yağışı aralıklarla devam ederken, hava sıcaklıkları gece saatlerinde sıfırın altına düşüyor. Kar kalınlığının artması ve buzlanma riskinin yükselmesi, eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceğini gündeme taşıdı. Valilikten yapılacak resmi açıklamalar öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Bitlis'te yarın okullar tatil mi?

BİTLİS'TE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Bitlis Valiliği henüz konuya ilişkin bir açıklamada bulunmadı. İlerleyen saatlerde tatil kararı verilmesi halinde detaylar haberimize eklenecek.

METEOROLOJİ UYARDI

Güncel hava durumu haritasına göre yurdun birçok kesiminde sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor.

Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte birçok ilde kar, sağanak ve rüzgarın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Bitlis de uyarı yapılan iller arasında yer alıyor.

Rüzgarın; 09.01.2026 Cuma günü ilk saatlerden, akşam saatlerine kadar Erzurum, Erzincan, Ağrı, Muş, Bingöl, Bitlis, Van, Hakkari, Batman ve Siirt çevrelerinde yüksek kesimleri başta olmak üzere güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 km/saat, yüksek kesimlerde yer yer 80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile yüksek kar örtüsüne sahip yerlerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Bitlis’te yarın okullar tatil mi? 9 Ocak 2026 Cuma Bitlis’te okul var mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz