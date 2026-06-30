Bitlis’ten acı haber: Dereye düşerek kaybolan 13 yaşındaki Aziz’in cansız bedenine ulaşıldı!

Dün saat 16.00 sıralarında Mutki ilçesine bağlı Yazıcık köyü yakınlarında dereden geçmeye çalışan çocuklar akıntıya kapılmıştı. Çocuklarını kurtarmak için suya giren baba Bakır Şeflek, çocuklarından birini sağ olarak kurtarmayı başarırken, diğer çocuğunun ise cansız bedenine ulaşmıştı. Akıntıya kapılan 13 yaşındaki Aziz Şeflek için de dün ara verilen arama kurtarma çalışmaları sabah saatlerinde yeniden başlatılmıştı.