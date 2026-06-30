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Giriş Tarihi: 30.06.2026 14:07

Bitlis'ten acı haber: Dereye düşerek kaybolan 13 yaşındaki Aziz'in cansız bedenine ulaşıldı!

Bitlis Mutki'de dereden geçerken akıntıya kapılan 13 yaşındaki Aziz Şeflek'in cansız bedenine ulaşıldı. Suya giren babanın bir çocuğunu kurtardığı faciada hayatını kaybeden kardeş sayısı ikiye yükseldi.

İHA Yaşam
Bitlis’ten acı haber: Dereye düşerek kaybolan 13 yaşındaki Aziz’in cansız bedenine ulaşıldı!
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Dün saat 16.00 sıralarında Mutki ilçesine bağlı Yazıcık köyü yakınlarında dereden geçmeye çalışan çocuklar akıntıya kapılmıştı. Çocuklarını kurtarmak için suya giren baba Bakır Şeflek, çocuklarından birini sağ olarak kurtarmayı başarırken, diğer çocuğunun ise cansız bedenine ulaşmıştı. Akıntıya kapılan 13 yaşındaki Aziz Şeflek için de dün ara verilen arama kurtarma çalışmaları sabah saatlerinde yeniden başlatılmıştı.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

AFAD, jandarma, polis dalgıç ekipleri ve diğer arama kurtarma ekipleri tarafından dere boyunca ve su altında aralıksız sürdürülen titiz çalışmalar sonucunda Aziz Şeflek'in cansız bedeni, kaybolduğu noktadan yaklaşık 100 metre uzaklıkta çalılıkların arasında bulundu.

OTOPSİ İŞLEMLERİ İÇİN MORGA KALDIRILDI

Ekipler tarafından sudan çıkarılan Aziz Şeflek'in cenazesi, olay yerinde cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Yaşanan faciada, daha önce Aziz Şeflek'in kardeşlerinden birinin de hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Aziz'in cansız bedenine ulaşılmasıyla birlikte Şeflek ailesinin derede akıntıya kapılarak yaşamını yitiren çocuklarının sayısı ikiye yükseldi.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#BİTLİS

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Bitlis'ten acı haber: Dereye düşerek kaybolan 13 yaşındaki Aziz'in cansız bedenine ulaşıldı!
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