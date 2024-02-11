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Giriş Tarihi: 11.2.2024 17:21 Son Güncelleme: 11.2.2024 17:35

'Bitmeyen ormana otel yalanı' Orman Genel Müdürlüğünden açıklama...

Bazı medyada yer alan ‘Muğla'nın Milas İlçesinde 3 yıl önce küle dönen ormanlık arazide otel fidanları dikmeye başlamışlar’ haberlerinin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. OGM, söz konusu alanda orman yangını yaşanan yer olmadığı ve turizm alanında olduğunu açıkladı.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
’Bitmeyen ormana otel yalanı’ Orman Genel Müdürlüğünden açıklama...

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Muğla'nın Milas İlçesinde 3 yıl önce küle dönen ormanlık arazide otel fidanları dikmeye başlamışlar" haberiyle ilgili Orman Genel Müdürlüğünden açıklama geldi.

Söz konusu alanın orman yangını yaşanan alan olmadığını belirtilen açıklamada, "Muğla'nın Milas İlçesinde 3 yıl önce küle dönen ormanlık arazide otel fidanları dikmeye başlamışlar haberinde kullanılan görüntü orman yangını yaşanan alanlar içerisinde değildir. Sosyal medya paylaşımında kullanılan videoda görülen alan Bodrum'da bir otele ait olup 1987 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla turizm alanı ilan edilen "Muğla Bodrum Türkbükü Doğusu Turizm Alanı" içinde yer almaktadır.

Bu otel 2000 li yılların başında hizmete girmiştir. Söz konusu paylaşımlarda yer alan görüntüler devam eden yenileme inşaatına ait görüntülerdir.
Güvercinlik'te 2021 Temmuz ayında yaşanan orman yangınında yanan ve ardından tamamı ağaçlandırılan alana kuş uçumu 15 km mesafede kalmaktadır. Yanan orman alanları anayasal güvence altında olup orman yangını sonrasında yeniden ormanlaştırma çalışmaları yapılmaktadır. Hiçbir şekilde başkaca amaçla kullanılamayacağı gibi bunun tek bir örneği yoktur. Yapılan haber gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

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'Bitmeyen ormana otel yalanı' Orman Genel Müdürlüğünden açıklama...
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