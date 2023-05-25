Bitrota sanıkları için yargı vakti! Kripto sanıklar suçlamaları reddetti

BİTROTANIN TUTUKLU SAHİBİNDEN "KUMPAS DAVASI" ÇIKIŞI

Davanın kritik sanığı Kenan Altun savunmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek "Ben dürüstlüğümden ve işime bağlılığımdan dolayı buradayım. Borsam halen işleme açıktır. Ben şirketin yazılım yöneticisiydim. Hasan Özkan ise finans bölümüne bakıyordu. Hesap silme söz konusu değil. Hangi mağdur mağduriyetinin giderileceği pazarı kapatır. Bu kumpas davasıdır. Galeyana getirilmiş bir takım kişilerin üzerime salınmasıdır. Kullanıcılardan Temmuz 2021 yılında kullanıcıların Türk Lirası çekim talepleri olduğunu öğrendim. Hesapta yeterli miktarda para olmadığını gördüm. Hasan Özkan yurtdışında olduğu için onu aradım. Sermaye yükseltmesi amacıyla şirket hesabından 4,5 Milyon TL para çektiğini ve kullanıcıların para çekim taleplerini karşılamak amacıyla sisteme yatırmasını söyledim. Maalesef bu para hesaba gönderilmedi" şeklinde konuştu.

"BENİM BORSAM AÇIKTIR, KİMSEYİ DOLANDIRMADIM"

Savunmasının devamında tutuklu sanık Altun, "Sonradan ben Hasan Özkan'ın 11,6 Milyon TL sistemden para çektiğini öğrendim. Hemen arkasından da Hasan Özkan hakkında Eylül 2021 tarihinde suç duyurusunda bulundum. Kullanıcıları dolandırmam için bir neden yok aksine kişilere güven verip şirketimi büyüttüğüm sürece ben daha fazla gelir elde ederim. Müştekilerden 3 kişi 50 Milyon civarında zararları olduğunu beyan etmişler, zarar ettikleri rakamdan daha fazla gelir elde etmişler. Çektikleri rakamdan hiç bahsetmiyorlar. Benim kullanıcılarımın mağduriyetlerinin nedeni coinin değerinin çok fazla düşmüş olmasıdır. Benim borsam ve çalışmalarım baltalandı. Benim tutukluluğum marifetiyle benim kullanıcılarım mağdur oluyor. Bilirkişi raporunda, 532 kişinin toplamda 54 Milyon TL zararı olduğu söyleniyor. Ortalama benim borsamda 532 değil 1532 kişi yatırdığından daha az para çekmiş, kara geçmemiş olabilir. Bu işte kar da var zarar da var. Ben 18 aydır bu borsayı dolandırıcılık yapmak için de açık tutmuyorum. Diğer borsalar da açılacak. Ben bunu cezaevinde olsam da zor şartlarda borsamı açık tuttum. Çıktıktan sonra da kapanmayacak ve hiç bir kullanıcı mağdur değildir ve olmayacak" dedi.