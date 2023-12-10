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Giriş Tarihi: 11.12.2023

Bitter çikolata demans hastalığına karşı koruyor

Bitter çikolata demans hastalığına karşı koruyor
ABD'li uzmanlar, çikolata severleri mutlu edecek bir araştırma yaptı. Boston'daki Mass General Brigham Hastanesi'nde yürütülen çalışmada, kakao ekstraktının genel bilişsel işlevi ve epizodik belleği geliştirip geliştiremeyeceği araştırıldı. 60 yaşın üzerindeki 573 yetişkine iki yıl boyunca her gün 500 mg kakao özü takviyesi verildi. Katılımcıların yarısı, 80 miligram flavanol içeren 500 miligram kakao özü takviyesi alırken, 288 katılımcıya plasebo verildi. Bitter çikolata tüketen grup hafıza testlerinde plasebo grubundakilere göre daha iyi puanlar aldı. Önceki çalışmalarda kakaonun, beyindeki iltihaplanmayı ve dejenerasyonu azalttığını gösteren flavanol moleküller içerdiği ortaya çıkmıştı.

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Bitter çikolata demans hastalığına karşı koruyor
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