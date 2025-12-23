Haberler Yaşam Haberleri Bitter çikolata yaşlanmayı yavaşlatıyor
Giriş Tarihi: 23.12.2025

İngiltere'de yapılan bir araştırma, bitter çikolatanın sadece keyif veren bir tatlı olmadığını, aynı zamanda biyolojik yaşlanmayı yavaşlatabileceğini ortaya koydu. Londra'daki King's College Üniversitesi'nden bilim insanları, bitter çikolatadaki kakaoda bulunan teobromin adlı kimyasalın daha genç bir biyolojik yaşla bağlantılı olabileceğini belirledi. Ancak uzmanlar bu durumun, bitter çikolatanın yaşlanmaya karşı "mucizevi bir ilaç" olduğu anlamına gelmediğini vurguladı. Zira çikolatada çok fazla şeker ve yağ bulunduğu için tüketimi abartmak zararlı olabilir.
