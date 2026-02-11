Biyogaz tesisinde zehirlenme! 3 işçi hayatını kaybetti

ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Amasya Valisi Önder Bakan da olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Vali Önder Bakan açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: "Bugün saat 15.20 civarında Suluova Besi Organize Sanayi bölgemizde bir özel sektöre ait biyoenerji tesisinde bir çalışanın temizleme amacıyla oksijen tüpüyle sisteme girmesi akabinde kendisinden haber alınamaması neticesinde iki arkadaşımızın daha onları kurtarmak için tesise girmesiyle birlikte maalesef 3 vatandaşımız orada hayati tehlikeye maruz kalacak şekilde gaz zehirlenmesine maruz kaldılar. Bütün ekiplerimiz AFAD, İtfaiye ve sağlık ekiplerimizin tamamı anında müdahale ettiler. 3 vatandaşımızın 3'ünü de Suluova Devlet Hastanemize sevk ettiler. Kıymetli başhekimimiz ve ekibiyle birlikte yoğun bir çaba gösterdiler. Fakat maalesef 3 vatandaşımızı kaybettik. Başımız sağ olsun, Allah rahmet eylesin. Gerekli adli ve idari tahkikat başlatıldı. Cumhuriyet Savcımız da olaya vakıf oldular. İnşallah gerekli adli ve idari soruşturma tamamlandıktan sonra sizlere de tekrar gerekli bilgiyi vereceğiz." Ayrıca Valilikten yapılan açıklamada konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.