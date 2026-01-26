Haberler Yaşam Haberleri Biyokütle enerji santralinde korkutan yangın
Giriş Tarihi: 26.01.2026 11:26

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde bulunan biyokütle enerji santralinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin 1,5 saat süren müdahalesinin ardından alevler kontrol altına alındı. Santralde soğutma çalışmaları sürüyor.

DHA
Emirdağ'a bağlı Davulga'daki biyokütle enerji santralinde saat 09.00 sıralarında, elektrik kaynaklı olduğu değerlendirilen yangın çıktı. İhbarla bölgeye çevre ilçe ve beldelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

1,5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Sağlık görevlileri tedbir amacıyla bölgede hazır bekletildi, jandarma ise güvenlik önlemi aldı. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Santralde soğutma çalışmaları sürüyor.

"YANGININ ELEKTRİK KAYNAKLI OLDUĞU DEĞERLENDİRİLİYOR"

Davulga Belediye Başkanı Ömer Mısır, "Yangın, saat 09.00 sıralarında başladı. Çevre ilçelerden itfaiye ekibi takviyeye geldi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangının elektrik kaynaklı olduğu değerlendiriliyor. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

