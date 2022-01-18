ŞanlıurfaEğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, damar yolu açmaya çalıştığı çocuk ağladığı için, hasta yakınları tarafından darp edilen, şikâyet için gittiği karakoldan çıktıktan sonra yolu kesilerek şikâyeti geri alması istenen, reddedince ikinci kez dövülen 7 yıllık hemşire Mustafa Aslan'a (32) destek yağıyor. Mustafa Aslan, "Hasta hakkında bilgi almaya çalışırken, beni ölümle tehdit ettiler ve bilgi almamı engellediler. Ben de güvenliğe haber verdim. Güvenliği çağırınca da beni darp ettiler. Bunun üzerine beyaz kod verdim ve şikâyetçi olmak için karakola gittim. İfademin ardından beni takip edip aracımın önünü keserek tekrar dövmeye başladılar. Aracıma zarar verdiler. Biz, insanlara hizmet ediyoruz. Bu muameleyi hak etmiyoruz. Bize ödül verecekleri yerde darp ediyorlar. Tutuklandıklarını duydum. Adalet yerini buldu. Destek veren herkese teşekkür ederim" dedi. Sevk edildikleri adliyede "kasten yaralama", "yağma" ve "mala zarar verme" suçlarından tutuklanan İbrahim Halil Yüksekyayla, Mehmet Çiftçi ve Ali Tüver ile adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Ayşegül Gültekin ise ifadelerinde karakoldan çıktıktan sonra Aslan'a barışma teklifinde bulunduklarını, tepki gösterip hakaret edince tartıştıklarını ve istemeden darp ettiklerini öne sürdü. İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm, 2 çocuk babası hemşire Aslan'ı evinde ziyaret etti.