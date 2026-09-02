Kazadan yaralı kurtulan ancak gemide kendiyle birlikte olan kız kardeşi Reyhan Verim'i kaybeden Mersinli Seyhan Kahveci (65), "Can yeleğini bile nasıl takacağımızı bilmiyorduk. Bizi ölüme terk ettiler. Kız kardeşimin son çığlığı 'Seyhan beni kurtar' oldu" dedi. Yolculuk sırasında çalışanlara "Çok fırtına olduğunu söyledim. Bana, 'Merak etme, bir şey olmaz' denildi. Alttan su sesi geldiğini söyledim. Bunun geminin yapısından kaynaklanan normal bir ses olduğunu söylediler. Birileri 'Durdurun, geri dönün' diye bağırdı. Bir anda kendimizi suyun içinde bulduk. Sorumlular hesap vermeli" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör