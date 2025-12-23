Bizim çocuklar yapay zekâda şampiyon

Almanya'da düzenlenen 5. Uluslararası Kodlama Olimpiyatları'nda "AI Prompt Lab" kategorisinde yarışan Türk öğrenciler, bir dünya birinciliği, bir dünya sekizinciliği ve bir dünya 21'inciliği elde etti. Dereceler iki altın ve bir gümüş madalyayla sonuçlandı. Ortaokul seviyesinde yarışan Çınar Artokmaç, 250 üzerinden 225 puan alarak dünya birincisi oldu ve altın madalya kazandı. Aynı kategoride yarışan Atlas Seçkin dünya 8'inciliği elde etti. Lise kategorisinde yarışan Adam Shawkat ise dünya 21'inciliği ile gümüş madalyanın sahibi oldu. Olimpiyatlara bu yıl 20 ülkeden 9 bin 700'ün üzerinde öğrenci katıldı. Dünya birincisi Çınar Artokmaç, sonucunu öğrendiğinde büyük bir şaşkınlık yaşadığını "Şaka yapılıyor sandım" sözleriyle anlattı. Dünya 8'incisi Atlas Seçkin ise derecenin ailesi ve öğretmenleri için gurur kaynağı olduğunu söyledi.

'BAŞARI TESADÜF DEĞİL'

Eğitim Koordinatörü Adem Bican, yarışmada promptların İngilizce yazıldığını ve çeviri programı kullanımının yasak olduğunu belirtti. Öğrencilerin anadili İngilizce olan rakipleriyle aynı koşullarda yarıştığını vurguladı. Bican, başarının tesadüf olmadığını belirterek yaklaşık 1.5 yıllık planlı bir hazırlık ve dönüşüm sürecinin yürütüldüğünü ifade etti.

AI PROMPT NEDİR?

Yapay zekâ sistemlerine verilen yönlendirici komut metinlerine "Prompt" adı veriliyor. Bu komutlar, yapay zekânın hangi görevi, nasıl ve hangi çerçevede yerine getireceğini belirliyor. AI Prompt Lab kategorisinde öğrenciler kod yazmadan; görsel üretim, veri analizi ve problem çözme gibi alanlarda en doğru çıktıyı alacak İngilizce komutları tasarlıyor. Yarışmada başarıyı analitik düşünme, dil yetkinliği ve yapay zekâyı doğru yönlendirme becerisi belirliyor.