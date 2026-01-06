Haberler Yaşam Haberleri BJK BASKET MAÇI CANLI İZLE: EuroCup Beşiktaş - Ulm maçı hangi kanalda yayınlanıyor?
Giriş Tarihi: 6.01.2026 21:24

BKT EuroCup B Grubu'ndaki temsilcimiz Beşiktaş GAİN, 13. hafta mücadelesinde Alman ekibi Ratiopharm Ulm'u konuk ediyor. Grubun üst sıralarını yakından ilgilendiren bu kritik randevu bugün, 6 Ocak 2026 Salı akşamı İstanbul'da oynanıyor. Siyah-beyazlı taraftarlar ve basketbol tutkunları "Beşiktaş basketbol maçı canlı izle" ve "TRT Spor canlı yayın" aramalarına başladı. Peki, Beşiktaş GAİN - Ratiopharm Ulm maçı saat kaçta, hangi kanalda şifresiz yayınlanıyor? İşte dev maça dair tüm detaylar ve canlı izleme bilgileri.

EuroCup'ta bu sezon sergilediği performansla dikkat çeken Beşiktaş GAİN, evinde Ratiopharm Ulm'u ağırlayarak gruptaki 9. galibiyetini almayı hedefliyor. Akatlar'daki Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanan bu önemli müsabaka, siyah-beyazlı ekibin gruptaki üçüncülük koltuğunu sağlamlaştırması açısından kritik önem taşıyor. Maçın başlama düdüğüyle birlikte basketbolseverler ekran başına kilitlenmiş durumda olacak. İşte, Beşiktaş - Ulm maçı canlı izle:

BEŞİKTAŞ GAİN - RATİOPHARM ULM MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

Maç Tarihi: 6 Ocak 2026 Salı (Bugün)

Maç Saati: 20:00

Yer: Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi (Akatlar)

Yayın Kanalı: TRT Spor (Şifresiz)

BEŞİKTAŞ BASKETBOL MAÇI CANLI İZLE

Beşiktaş'ın bu kritik EuroCup mücadelesini şu platform üzerinden canlı ve kesintisiz takip edebilirsiniz:

EUROCUP B GRUBU PUAN DURUMU VE TAKIMLARIN FORMU

Takım Maç Galibiyet Mağlubiyet Sıra
Beşiktaş GAİN 12 8 4 3
Ratiopharm Ulm 12 5 7 8

Beşiktaş GAİN: Son maçında Niners Chemnitz'e 97-95 mağlup oldu.

Ratiopharm Ulm: Alman temsilcisi grupta 8. sırada yer alıyor ve deplasmanda sürpriz peşinde.

