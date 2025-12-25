İKİ DEV DERBİ İÇİN PARKEDE! Beşiktaş Gain - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Basketbolda rekabetin dozajı yükseliyor. Beşiktaş Gain ve Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında karşı karşıya geliyor. Son dönemde hem ligde hem de Avrupa arenasındaki yükselişiyle dikkat çeken Dusan Alimpijevic yönetimindeki Beşiktaş, EuroLeague'in iddialı ekiplerinden Sarunas Jasikevicius'un Fenerbahçe Beko'sunu konuk ediyor. Futbolun rövanşı niteliğinde geçecek bu pota derbisi için geri sayım başladı.