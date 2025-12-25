İKİ DEV DERBİ İÇİN PARKEDE! Beşiktaş Gain - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Basketbolda rekabetin dozajı yükseliyor. Beşiktaş Gain ve Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında karşı karşıya geliyor. Son dönemde hem ligde hem de Avrupa arenasındaki yükselişiyle dikkat çeken Dusan Alimpijevic yönetimindeki Beşiktaş, EuroLeague'in iddialı ekiplerinden Sarunas Jasikevicius'un Fenerbahçe Beko'sunu konuk ediyor. Futbolun rövanşı niteliğinde geçecek bu pota derbisi için geri sayım başladı.
Basketbol Süper Ligi takvimine göre derbinin saati ve yeri şu şekilde açıklandı:
|Detay
|Bilgi
|Maç
|Beşiktaş Gain - Fenerbahçe Beko
|Tarih
|4 Ocak 2026 Pazar
|Saat
|20.30
|Salon
|BJK Spor Kompleksi (Akatlar)
Beşiktaş Basketbol Takımı yoluna kayıpsız devam ediyor. 12 maçlık seride liderliğine ortak olan Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak siyah beyazlı ekip ligdeki iddiasını sürdürme hedefinde.
Fenerbahçe Beko ise 10 galibiyet 2 mağlubiyetle Beşiktaş'ı takip ediyor. Ligin en çok beklenen karşılaşmasında geri sayım başladı.