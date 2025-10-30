BMGK, Sudan'da HDK'nin Faşir kentine yönelik saldırılarını kınadı! "Artan şiddet nedeniyle 'derin endişe' duyuyoruz"

Açıklamada, faillerinin hesap vermesi gerektiğinin altı çizilerek, "BMGK üyeleri, Sudan'daki tüm taraflara uluslararası hukukla uyumlu biçimde güvenli ve engelsiz insani erişime izin vermeleri, sivilleri koruma ve kentten kaçmaya çalışanlara güvenli geçiş sağlama çağrısında bulundu." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca açıklamada, HDK'nin, kontrol ettiği bölgelerde "paralel bir yönetim" kurulmasına yönelik girişimlerin reddedildiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nin kontrolüne girdi.