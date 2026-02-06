Bob Ross’un resimleri rekor kırdı

Televizyon ve sanat dünyasının unutulmaz ismi ABD'li Bob Ross'un Resim Sevinci programında canlı yayında resmettiği üç eseri 1 milyon 270 bin dolara alıcı bularak rekor kırdı. Müzayedede yoğun ilgi gören eserler arasında en yüksek bedele ulaşan 787 bin 900 dolara satılan 1990 yapımı Change of Seasons adlı resim oldu. Diğer eserler Babbling Brook 279 bin 900 ve Valley View ise 203 bin 700 dolara yeni sahiplerine ulaştı. Elde edilen gelirin tamamı ise bütçe kesintileriyle mücadele eden ABD kamu televizyonu APT'ye bağışlandı.