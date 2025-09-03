Böbrekleri kurtaracak mikroRNA bulundu

anada'daki Montreal Üniversitesi Hastane Araştırma Merkezi (CRCHUM) bilim insanları, dünyada ilk kez böbreklerdeki ince damarları koruyabilen bir mikroRNA tanımladı. Bu buluş, kronik böbrek hastalığının erken teşhisi ve tedavisi için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Araştırmacılar, miR-423- 5p adı verilen bu mikroRNA'nın, böbreklerin mikrodamar sağlığını kan örnekleri üzerinden değerlendirmede güçlü bir biyobelirteç olduğunu ortaya koydu. Önce farelerde, ardından 51 böbrek nakli hastasında yapılan incelemelerde, bu molekülün damar sağlığını yansıttığı görüldü.Organ nakilleri ve kalp-damar cerrahisi gibi kan akışının geçici olarak durdurulduğu operasyonlarda, bu test sayesinde damar sağlığı erken dönemde değerlendirilebilecek.