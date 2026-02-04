Böcek ailesi iddianamesi tamamlandı! Böcek ailesini ölüme götüren zehir otelden çıktı

İstanbul Fatih'te konakladıkları otelde 12 Kasım 2025 günü rahatsızlanan Böcek ailesinin dört ferdi de hayatını kaybetti. Ailenin mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastaneye kaldırılmasıyla başlayan süreç, anne ve iki çocuğun ardından baba Servet Böcek'in de vefatıyla trajik bir şekilde son buldu.

İDDİANAME TAMAMLANDI

Serkan Kışı, Zeki Kışı, Doğan Caferoğlu, Hakan Oğlak, Muhammad Moenn Ud Dın Chıshtı hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 3 yıldan 22,5 yıla kadar hapis istedi. Şüpheli Rustemsha Batyrov hakkında ise "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istendi.

HASTANEYE GİTMİŞLERDİ

Hastanede tedavi altına alınan Böcek ailesinden ilk olarak iki çocuk ve anne Çiğdem Böcek hayatını kaybetti. Baba Servet Böcek ise dün (18 Kasım 2025) tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

OTELDE İLAÇLAMA YAPILDIĞI ÖĞRENİLDİ

Ailenin otelde konaklamasının ardından sabah saatlerinde aynı otelde kalan yabancı uyruklu iki kişinin daha benzer şikayetlerle hastaneye kaldırılması ve onlara refakat eden üçüncü bir kişinin de kalp ritmi rahatsızlığı nedeniyle tedavi altına alınması, şüpheleri gıdadan otel ortamına yöneltti. Polis, İl Sağlık Müdürlüğü ve Fatih İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri otelde denetim yaptı. İncelemelerde, olayın yaşandığı odanın alt katında, otelin giriş katında, tek bir odada haşere ilaçlaması yapıldığı belirlendi.