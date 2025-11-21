Böcek ailesini ölüme götüren ’özel formül’ skandalı: İlaçlama firmasının sicili kabarık çıktı!

YORUM YAPANI TEHDİT ETMİŞLER

Şirkete dair Google'daki yorumlar ise halen duruyor. Yaklaşık 700 yorum var. Bu yorumlardan birinde daha önce evini ilaçlatan bir müşterinin, "Bu firma 3 ay önce Esenler'deki evimize tahtakurusu ilaçlaması yaptı. Üst komşunun çocuğu zehirlendi, acile gitti. Siz de insanları zehirlenmesini isterseniz bu firmaya ilaçlama yaptırın. Güvenilmez bir firma. Ayrıca belgeleri bile yok." şeklinde bir yorumu var. Şirket bu yoruma tazminat davası açacakları uyarısını yaparak tehditvari bir biçimde "Yorumu derhal kaldırmanız faydanıza olur" cevabını vermiş. Bir başka yorumda da yine ilaçlama için bu şirketi arayan bir müşterinin "İlaçlama için hangi ürünü kullandıklarını sordum çünkü kaliteli hizmet alıp almayacağımı bilmek istedim. Ancak sanki devlet sırrıymış gibi 'Veremeyiz, ticari sır' cevabı verdiler" ifadeleri var.