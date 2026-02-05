Böcek ailesini ölüme götüren zehir otelden

Fatih'te konakladıkları otelde fenalaşıp hastaneye kaldırılan 6 yaşındaki Kadir Muhammet Böcek ve 3 yaşındaki Masal Böcek, anne Çiğdem Böcek ile baba Servet Böcek'in hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, iddianamede otel işletmesi ile ilaçlama firması arasındaki ihmal zincirine dikkat çekti. Denetimsiz ilaçlama, sertifikasız personel, havalandırma yapılmaması ve otelin misafirlere açılması nedeniyle olayın bilinçli taksir kapsamında değerlendirilmesi istendi. Hazırlanan iddianamede şüpheliler ilaçlama firması çalışanı Serkan Kışı, Zeki Kışı, ilaçlamayı yapan Doğan Caferoğlu, otel sahibi Hakan Oğlak ve resepsiyon görevlisi Muhammad Moenn Ud Dın Chıshtı hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 3 yıldan 22.5 yıla kadar hapis istedi. Olay gecesi otelde görevli olan Rustemsha Batyrov hakkında ise 15 yıla kadar hapis istendi.