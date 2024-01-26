Böcek ilacı can aldı! 7 yaşındaki Fatma Zehra öldü, 5 kişi yoğun bakımda...

Olay, merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi bulunan 4 katlı apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Suriye uyruklu Acuz ailesinden haber alamayan yakınları, eve geldiklerinde aile üyelerini baygın şekilde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şuruk Acuz (20), Zekeriya Acuz (4), Adnan Acuz (7), Fatma Tabbakh (64), Abdulğani Acuz (31) ambulanslarla Konya Şehir Hastanesine, Fatma Zehra Acuz ise Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük kız burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ailenin diğer üyelerinin ise yoğun bakıma alındığı belirtildi. Aile yakınlarının oda içerisinde böcek ilacının olduğunu ve iki gün önce evi ilaçladıklarını söylediği öğrenildi.