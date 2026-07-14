Böcek ilacından zehirlenip, hayatını kaybeden 8 yaşındaki Ahmet Enes davasında verilen karar tepki çekti

Türkiye'yi yasa boğan olay, Ocak 2024'te merkez Meram ilçesinde yaşandı. Suriyeli Abdulkerim El Ahmed evinin çeşitli noktalarına peçete ve kağıt üzerine böcek ilacı koydurup, kapı ve pencereleri bantladıktan sonra ailesini yanına alarak kimseye haber vermeden akrabalarının yanına gitti. Üst katta oturan ev sahibi Necla Duran (69) ile evde bulunan kızı Ayşegül Temel (48), torunları Fatmanur (21), Yasin (19), Ahmet Enes Temel, Semanur Büyükgöker (18), Mine Büyükgöker (19) ve Sena Gül Büyükgöker (26), mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Ahmet Enes burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Abdulkerim El Ahmed ile ona ilacı satan Ahmed El Muhammed tutuklandı.

5'ER YIL HAPİS VE TAHLİYE

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde geçtiğimiz yıl 29 Mayıs'ta görülen karar duruşmasında her iki sanığa 'taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 6'şar yıl hapis cezası verildi. Sanıkların cezaları 'iyi hal' indirimi ile 5'er yıla düşürülüp, tahliye edildi.

EKSİK ARAŞTIRMA YAPILDI DENİLEREK KARAR BOZULDU

Hem Cumhuriyet Savcısı hem de sanık ve Temel ailesinin avukatları kararı istinafa taşıdı. Dosyayı inceleyen Konya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, eksik araştırma yapıldığını ve sanıkların hukuki durumlarını tam olarak belirlenmemesi nedeniyle kararı bozarak yerel mahkemeye geri gönderdi.

İLACI SIKANA 5 YIL KİRACIYA BERAAT

Bozma kararının ardından Abdulkerim El Ahmed ile Ahmed El Muhammed'in yeniden yargılanmasına başlandı. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme heyeti son savunmaların ardından kararını açıkladı. İlacı satıp, ilaçlayan Ahmed El Muhammed yine 5 yıl hapse çarptırılırken, kiracı Abdulkerim El Ahmed ise beraat ettirildi.

OLASI KASTTAN CEZA VERİLMELİYDİ

Ahmet Enes'in ailesinin avukatı Cihat Tanrıkulu, "Sanıklara olası kastla öldürme suçundan ceza verilmeliydi. Öldürücü etkisi olan ilacı eve yerleştirip birde her yeri kapatarak 8 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybetmesine ve 7 kişinin de ağır yaralanmasına sebep oldular. Ailenin bazı üyeleri de günlerce yoğum bakımda tedavi gördü. Biz verilen bu kararı kabul etmiyoruz. Mahkemenin değerlendirmesi gereken kusur durumunun hukuki bilgi ve tecrübesi olmayan bilirkişi tarafından değerlendirilmesini de hatalı izahtan yoksun raporun karara yön vermesini de kabul etmiyoruz. Her iki sanığın da olası kastla en yüksek cezayı alması için dosyayı istinaf merciine göndereceğiz" dedi.