Böcek’in otomobil, lüks saat hediye ettiği eski sevgili konuştu! Sermaye sorusunu hatırlayamadı…

Gökhan Böcek ile ilişkileri sırasında lüks hediyeler aldığını belirten Büşra G., "Kendisi bana teklifte bulunur veya haberim olmadan hediyeleri alıp getirirdi. İlk olarak 5-6 çanta almıştı. Bu çantaların bir kısmı İstanbul'da birlikte bakıp beğendiğimiz çantalar, bir kısmı ise kendisinin alıp getirdiği çantalardan oluşmaktadır. Doğum günümde pırlanta olduğunu söylediği bilekliği de kendisi getirmişti. Yine birlikte lüks saat mağazasından beğendiğim marka saati de Gökhan bana almıştır. Bileklikleri de İstanbul'da lüks bir markanın mağazasından birlikte almıştık. Kullanımımda bulunan otomobili de Gökhan bana almıştır. Ben onu tanınmış ve zengin biri olarak bildiğim için bu hediyeleri nasıl ve ne şekilde aldığını hiç sorgulamadım" ifadelerini kullandı.

'GÖKHAN'LA TANIŞTIĞIMIZDA SABİT İŞİ YOKTU'

Kendisine alınan aracın ödemesinin nasıl yapıldığını bilmediğini kaydeden Büşra G., "Araç o dönem 100 kilometre civarındaydı. Sıfır değildi. Gökhan bana aracın plakasını değiştirmek istediğini, isim soy isimlerimden oluşan plaka taktıracağını söyledi. Biz notere giderek imza attık, sonrasında aracın üzerinde şu an bulunan plakaya sahip oldu. Bu plakayı da kimden nasıl ve ne şekilde aldığını bilmiyorum. Gökhan'la tanıştığımız dönemde herhangi bir sabit işi yoktu. Haftada 3-4 kez belediyeye gelip giderdi. Kendisi ile birlikte Dubai'ye tatile gitmiştik. Tüm harcamalarımız Gökhan tarafından karşılanmıştır" dedi.

'BUTİĞİN SERMAYESİNİ GÖKHAN MI KARŞILADI HATIRLAMIYORUM'

Büşra G. kendisine açtığı butikle ilgili, "Belediyede işe girdikten ve Gökhan Böcek ile ilişkimizin başlaması sonrasında 2021 yılı ortalarında arkadaşlarımla butik açma kararı aldık. Kişi başı yaklaşık 20 bin lira sermayeyle kurduk. Bu butik resmiyette bana aitti. Bütün iş ve işlemler benim adıma yapılmıştı. Kısa süre sonra aramızda anlaşmazlık yaşanmaya başladı. Ben de kendilerine ayrılmak istediğimi söyledim. Vermiş olduğum sermayeyi bana ödedikten sonra fiilen oradan ayrıldım. Butik için vermiş olduğum sermayeyi şu an için ben mi ödedim, yoksa Gökhan Böcek tarafından mı bana verildiğini tam olarak hatırlamıyorum" diye konuştu.

'KABUL EDEMEYECEĞİMİ SÖYLESEM DE ISRARCI OLDU'

Herhangi bir suç unsuruna karışmadığını belirten Büşra G., "Ben konu ile ilgili bildiklerimi samimi olarak anlattım. Herhangi bir suç işlemedim veya suç işlenmesine aracılık etmedim. Eğer bu alınan hediyelerin ödemesi ile ilgili en ufak bir şaibe duysaydım kabul etmezdim. Hatta zaman zaman aldığı bu hediyelerin maddi açıdan yüksek meblağlı olduğunu, kabul edemeyeceğimi söylesem de kabul etmem konusunda ısrarcı olmuştur" ifadelerini kullandı.