Bodrum BODTO’da Türkiye-Rusya arası ticaret görüşüldü

BODTO Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, Oda ile iletişime geçerek etkinliği gerçekleştiren Rusya-Türkiye İş Konseyi Başkanına ve RTİK-RUSİAD Başkanlarına teşekkür ederken, iş insanlarının firmalarını Rusya pazarında tanıtmalarına imkan tanıyan bu oluşumu destekleyeceklerini bildirdi. "Bodrum Ticaret Odası üyelerimiz uluslararası yapısı ve marka değeri ile hem Bodrum'un hem de Odamızın sunduğu avantajlara sahip. İleri dönemde üyelerimizin dijital portallar üzerinden nasıl ürün geliştirebileceğini duyuruyor olacağız." diyen Başkan Kocadon, Bodrum Ticaret Odası olarak Rusya ile ticari ve sosyal ilişkileri geliştirmek için 2018 yılında başlayan görüşmelerin somut çıktılarını almaya devam ettiklerini belirtti.

Toplantı ve görüşmelerin sonucunun orta vadede ekonomik getiriye dönüşmesini dilediğini belirten BODTO Başkanı konuşmasının devamında şunları kaydetti: "Rusya pazarını hedefleyen siz değerli işletmelerimiz aracılığıyla kurulacak ticari ilişkilerin sonucunda her iki ülkenin ortak paydasının ve faydasının artmasını hedefliyoruz. Rusya ile turizm sektörüyle başlayan ilişkilerimizin iki ülkenin dostluk bağını güçlendirdiğini geçtiğimiz yıllarda gördük. Bodrum, Rusya'da yeni bir turizm pazarı olarak Antalya'dan sonra en popüler bölge olarak öne çıkmaya başladı. Pandemi ile sınırların kapanmasına rağmen bölgemize olan talep sürmekte olup, bu yıl yaşanılan Rusya-Ukrayna krizinin de ülkemizin de girişimleriyle son bulmasıyla dünya üzerinde sağlıklı ve barışçıl bir ortamda ticaret yapabilmemizin önünün açılmasını temenni ediyorum."

Rusya-Türkiye İş Konseyi Başkanı Ahmet Palankoyev ise Bodrum'un kendileri için çok önemli olduğuna değinirken, Rusya-Türkiye İş Konseyi olarak iki ülke arasındaki ticaret rakamlarını arttırmayı hedeflediklerini ve bu etkinliği de bu hedef doğrultusunda gerçekleştirdiklerini belirtti. 2006 yılından beri konseyin başkanlığını yürüttüğüne dikkat çeken Palankoyev gösterdikleri yakın misafirperverlikten ötürü Bodrumlu yetkililere özel teşekkürlerini sundu.

BODTO YÖNETİMİNDEN SEKTÖREL SUNUMLAR

BODTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Akkaya konuşmasında BODTO'nun Rusya ile uluslararası ilişkiler çalışmalarının geçmişe dayandığını belirterek, Odaların lobicilik gücü ile birçok ticari engelin aşılabileceğinin altını çizdi.

Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Ağan ise toplantıda Bodrum'un köklü denizcilik kültürünü anlatan bir sunum gerçekleştirdi. "Bodrum hem yat imalat sektöründe hem de yat bakım hizmetlerinde kalitesi ile Avrupa'daki birçok rakibini geride bırakmış durumda." diyen Ağan, Bodrum'a özgü ahşap tekne yapımından, bölgedeki marina ve limanlara, yat yarışlarından mavi yolculuk ve günlük gezilere kadar denizcilikle ilgili birçok alanda bilgi verdi. Rusya ile dostluk ilişkilerinin Bodrum için önemli olduğunun altını çizen Ağan özellikle Bodrum Cup, Tirhandil Cup, gibi spor organizasyonlarında barışçıl ve her ülkeden katılımcı bir ortam yaratıldığına dikkat çekerek bunun sürmesini dilediklerini belirtti.

TÜRKİYE-RUSYA ARASI TİCARET HACMİNİ ARTTIRMAYA KARARLILAR

Toplantının kapanış konuşmasını yapan RTİK-RUSİAD Başkanı ve Rusya-Türkiye İş Konseyi Başkan Danışmanı Hacı Akdemir ise hazırladıkları ticari portal ile Türk girişimcilerin ürün tanıtımı ile dış pazara açılabileceğine değindi. İhracat çalışmalarında üreticileri fon desteğinden danışmanlığa kadar her konuda desteklemeye kararlı olduklarını belirten Akdemir, Bodrum özelinde ise bölgenin marka değerine katkı sunmaya hazır olduklarını belirtti. "Bodrum'un ardından İzmir, Bursa ve İstanbul'da 6 ay boyunca bunun gibi organizasyonlarla iş insanlarını bir araya getireceğiz ." diyen Akdemir, iki ülke arasındaki ticaret hacmini arttırmaya kararlı olduklarını vurguladı.

Toplantıya katılan isimler arasında, BODTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, Başkan Yardımcısı İbrahim Akkaya, Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Ağan, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Keskin, Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan, Rusya-Türkiye İş Konseyi Başkanı Ahmet Palankoyev, RTİK-RUSİAD Başkanı ve Rusya-Türkiye İş Konseyi Başkan Danışmanı Hacı Akdemir, RTİK-RUSİAD Başkan Yardımcıları Atilla Üstündağ ile Engin Demirci, Yönetim Kurulu Üyesi Murat Öztürk, BODER Başkanı Ömer Faruk Dengiz, TÜRSAB Bodrum BTK Başkanı Yüksel Aslan, Bodrum Ticaret Odası Üyeleri, iş insanları ve basın mensupları yer aldı.

Konuşmalar ve bilgilendirmelerin ardından toplantı BODTO fuaye alanında ikili iş görüşmeler ile devam etti. Turizm, bilişim, mobilya, inşaat, emlak, tarım, yenilenebilir enerji ve eğitim sektörleriyle ilgili konularda BODTO üyeleri ve Rus iş insanları fikir alışverişinde bulundu.