Bodrum Gölköy’de silahlı çatışma: 1 ölü, 3 yaralı

Bodrum'un Gölköy Mahallesi Akdeniz Caddesi üzerinde gece 23.00'da faaliyet gösteren, bir işletme önünde bir araçla bölgeye gelen, henüz kimlikleri tespit edilemeyen 3 kişi, sokağın başından ateş ederek çatışmaya başladılar. Bazı işyerlerinin camlarınada kurşunlar isabet etti. Saldırganlar otel çalışanlarının üzerine ateş açtı. Oteldekiler de silahla karşılık verdi.

Olayda kurşunların isabet ettiği Ömer Ataş (28) yaşamını yitirdi, Ardahan B. (22), Yiğitcan B. (22) ve Mert .A.A. (17) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralıların kendi imkanları ile hastaneye gittiği öğrenildi. Otele saldırıyı gerçekleştiren 3 kişi ise araçla bölgeden uzaklaştı. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Jandarma ekipleri silahlı saldırganları yakalamak için otelin olduğu bölgeye giriş ve çıkışları kapattı. Olayla ilgili çok yönlü geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenilirken, güvenlik güçlerinin saldırganları yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.