Haberler Yaşam Haberleri Bodrum - İstanbul arası kaç km, kaç saat? Uçak, otomobil ve otobüsle kaç saatte gidilir ve ne kadar benzin yakar?
Giriş Tarihi: 23.8.2023 09:57 Son Güncelleme: 23.8.2023 09:57

Bodrum - İstanbul arası kaç km, kaç saat? Uçak, otomobil ve otobüsle kaç saatte gidilir ve ne kadar benzin yakar?

Türkiye’nin en ünlü tatil mekanlarından biri olan Bodrum ile ilgili çok fazla araştırma yapılıyor. Gerek vatandaşlarımız gerekse turistler tarafından çok fazla ilgi gören Bodrum’a özellikle İstanbul’dan giden vatandaşlarımız da çok fazla. Buna göre gerek özel arabasıyla gerekse turizm şirketleriyle anlaşıp gitmek için plan yapan vatandaşlar adına Bodrum-İstanbul arası kaç saat ya da Bodrum-İstanbul arası ne kadar sürüyor? gibi soruların yanıtlarını sizler için haberimizde detaylandırdık…

Bodrum - İstanbul arası kaç km, kaç saat? Uçak, otomobil ve otobüsle kaç saatte gidilir ve ne kadar benzin yakar?

Bodrum-İstanbul ya da İstanbul-Bodrum arası çok fazla gidilip gelinen illerden biridir. Her gün binlerce yolcunun gerek özel arabası gerekse yolcu otobüsleri ya da uçakla gidip geldiği Bodrum-İstanbul arası mesafe en çok merak edilen konulardan biri.

İşte Bodrum-İstanbul arası kaç km ya da kaç saat olduğunun bilgileri..

BODRUM - İSTANBUL ARASI KAÇ KM, KAÇ SAAT?

Esenler, İstanbul ile Bodrum, Muğla arası 716 Km. Bu mesafe arabayla yaklaşık olarak 8 saat 29 dakika sürecektir. Uçak ile seyahat etmeyi planlıyorsanız, 468 Km olan yolculuğu yaklaşık olarak 1 saat 7 dakika sürede tamamlayabilirsiniz.

8 sa. 14 dk. (710,4 km) E881 üzerinden

10 sa. 22 dk. (802,5 km) D650 üzerinden

10 sa. 46 dk. (758,6 km) D565/E881 üzerinden

BODRUM-İSTANBUL ARASI UÇAK, OTOMOBİL VE OTOBÜSLE KAÇ SAATTE GİDİLİR?

UÇAK: Yaklaşık 1 saat 20 dakika

OTOMOBİL – OTOBÜS : Yaklaşık 8 saat

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Bodrum - İstanbul arası kaç km, kaç saat? Uçak, otomobil ve otobüsle kaç saatte gidilir ve ne kadar benzin yakar?
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