Haberler Yaşam Haberleri Bodrum Kalesi ve Sualtı Arkeoloji Müzesi Nerede? Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'ne Nasıl Gidilir ve Giriş Ücreti Ne Kadar?
Giriş Tarihi: 27.7.2023 15:24 Son Güncelleme: 27.7.2023 15:25

Bodrum Kalesi ve Sualtı Arkeoloji Müzesi Nerede? Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'ne Nasıl Gidilir ve Giriş Ücreti Ne Kadar?

Bodrum Kalesi ve Sualtı Arkeoloji Müzesi nerede olduğu konusu, müzeyi ziyaret edeceklerin yanıtını aradığı konulardan biridir. Bu müze, iki koy arasında bulunan ve çevresi tamamen denizlerle kaplı olan Bodrum Kalesi içerisinde bulunur. 1960 senesinde inşa edilen ve bünyesinde çok önemli eserlerin yer aldığı bu müzeye gitmek için Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi’ne nasıl gidilir ve giriş ücreti ne kadar sorularına yanıt verilmesi gerekmektedir.

Bodrum Kalesi ve Sualtı Arkeoloji Müzesi Nerede? Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi’ne Nasıl Gidilir ve Giriş Ücreti Ne Kadar?

Bodrum Kalesi ve Sualtı Arkeoloji Müzesi nerede sorusuna müzenin adından da belli olduğu üzere Bodrum şeklinde yanıt verilebilir. Müzede, gerek sanatsal gerekse tarihsel açıdan önemli değerlere sahip çok sayıda yapıt sergilenmektedir. Dünya genelinde sayılı müzeler arasında gösterilen bu müzeyle ilgili Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'ne nasıl gidilir ve giriş ücreti ne kadar soruları da bilinmesi gereken ayrıntılar arasında yer alır.

Bodrum Kalesi ve Sualtı Arkeoloji Müzesi Nerede?

Bodrum Kalesi Sualtı Arkeoloji Müzesi, Türkiye'nin Ege Bölgesi'nde bulunan Muğla şehrinde yer almaktadır. Muğla iline bağlı Bodrum ilçesinde konumlanmış olan bu müzenin tarihi çok eski dönemlere dayanmaktadır. Ayrıca müze, muhteşem bir deniz manzarasına sahip olan ve antik çağdan günümüze kadar gelmiş olan Bodrum Kalesi'nin içine inşa edilmiştir. Müze içerisinde sergilenen eserler tamamen bir rastlantı neticesinde ortaya çıkmıştır. Sünger avcıları tarafından suyun altında bulunan bu yapıtlar arasında Tektaş Burnu, Uluburun, Şeytan Deresi Batığı gibi yapıtlar yer almaktadır. Bu yapıtlar dışında hamam, şapel, zindan, İngiliz kulesi gibi tarihe ışık tutan eserler de bulunmaktadır. Hem tarihi kale hem de müze aynı anda ziyaret edilebilmektedir.

Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesine Nasıl Gidilir?

On üç farklı kısımdan meydana gelen bu müzeye ulaşım için birden fazla seçenek vardır. Müze, merkezi bir yerde konumlandığı için otobüs, minibüs gibi toplu taşıma araçları vasıtasıyla kolay bir şekilde ulaşım sağlanabilmektedir. Ayrıca özel araç ile gidilebileceği gibi taksi hizmetlerinden de faydalanılabilir. Şehir dışından gelmeyi planlayanların ise öncelikli olarak Bodrum'a varmaları gerekmektedir. Türkiye'nin pek çok noktasından şehirlerarası otobüs ya da hava yolu ile ulaşım mümkündür. Şehirlerarası otobüsle gelecek olan kişiler otogara varış sağladıktan sonra Bodrum istikametine hareket eden minibüslere binebilir. Muğla'nın Dalaman ya da Didim gibi ilçelerinden ise ulaşım için deniz yolu tercih edilebilir.

Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Giriş Ücreti Ne Kadar?

Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'ne girişlerde belli bir bedel ödenmektedir. Giriş ücreti kişi başı olarak 300 lira şeklindedir. Bu müze, haftanın her günü belirli saatler içerisinde tarih severleri ağırlamaktadır. Pazartesi gününden itibaren Pazar günü de dâhil olmak üzere sabah saat 9 ile gece saat 10 buçuğa kadar açıktır. Müzeye giriş için hizmet veren gişeler ise gece saat 10'da kapanmaktadır. Bu tarz kültürel alanları gezmek ve tarihi eserleri yakından görebilmek için müze kart sahibi olunması önemlidir. Müze kart ile hiçbir ücret ödemeden pek çok tarihi yerin gezilebilmesi mümkündür. Tamda bu noktada bu müze için müze kart geçiyor mu konusu gündeme gelmektedir. Bodrum Kalesi Sualtı Arkeoloji Müzesi'ne müze kartla giriş yapılabilmektedir.

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Bodrum Kalesi ve Sualtı Arkeoloji Müzesi Nerede? Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'ne Nasıl Gidilir ve Giriş Ücreti Ne Kadar?
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